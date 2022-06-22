Илона Корстин: «Финал Лиги ВТБ сделал отличное промо всему российскому баскетболу»

Генеральный директор международного турнира назвала трех главных героев сезона и рассказала о переговорах с потенциальной командой из ОАЭ.

Самый яркий сезон в истории Единой лиги ВТБ завершился две с половиной недели назад, но за это время произошло уже множество интересных событий. В Лигу были приняты два новых клуба («Самара» и московский МБА), сменился формат проведения регулярного чемпионата, а в сентябре Суперкубок будет разыгран с приглашенными командами. Также стало известно, что «Зенит» и УНИКС смогли удержать главных тренеров, а боссы ЦСКА решили доверить команду Эмилю Райковичу. Перипетии прошедшего сезона и последние новости «СЭ» обсудил с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин.

По ходу финала впервые после завершения карьеры ощутила настоящий адреналин от игры

— Можно ли сказать, что со спортивной точки зрения это был самый успешный сезон в истории Единой лиги ВТБ?

— Это однозначно самый интересный сезон Единой лиги на моей памяти. Особенно суперзрелищным получился плей-офф. После 24 февраля мы смогли быстро сориентироваться, насытив игровой календарь, адаптировав его к новым реалиям. Наши команды привыкли играть по два матча в неделю, и мы предоставили им такую возможность. Увеличили количество игр в финале, добавили серию за третье место. Это решение себя оправдало. В противостоянии УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в каждом матче была напряженная борьба, много классных концовок. Это была репетиция финала. В решающей же серии мы увидели драматургию, которой до этого у нас никогда не было. Семь крутых матчей, которые позволили болельщикам проникнуться и насладиться баскетболом самого высокого уровня.

Все-таки в одном решающем матче, серии до двух-трех побед, когда есть сумасшедший груз ответственности, не все игроки могут раскрепоститься и показать свой максимум. Все помнят, сколько раз баскетболисты ЦСКА впадали в ступор в рамках «Финала четырех» Евролиги. В этот раз у баскетболистов было право на ошибку, и они смогли полностью раскрепоститься и показать лучшее, на что они способны. Это сделало отличное промо для всего российского баскетбола. Какой был ажиотаж, как быстро разлетались билеты! Такого точно не было никогда. В среднем финальную серию посетило 7,5 тысячи человек, а на седьмой игре присутствовало более 12 тысяч зрителей. Это абсолютный рекорд. Мы заставили говорить о себе все СМИ, просмотры в соцсетях многократно выросли.

— В чем, на ваш взгляд, главная причина возросшего интереса к финальной серии?

— Много факторов. Во-первых, сейчас в нашем спорте не так много событий. В баскетболе и футболе наши клубы прекратили участие в еврокубках. Во-вторых, после пандемии люди соскучились по посещению спортивных арен. В-третьих, ЦСКА — «Зенит» — яркая футбольная афиша, раскрученная годами. Но последние несколько лет, а особенно после этого сезона, это стало и крутой баскетбольной афишей. Теперь люди, которые даже не разбираются в баскетболе, будут понимать, что на это противостояние в Москве или Петербурге стоит прийти. В-четвертых, действительно была большая интрига из-за множества перестановок в составах обоих клубов. Из-за отъезда легионеров в ЦСКА и «Зените» на первые роли вышли россияне, а болельщикам, безусловно, приятны такие расклады. Швед, Курбанов, Антонов, Карасев, Захаров, Фридзон оправдали эти ожидания, выдав классную серию.

Также не стоит забывать, что в воздухе витало чувство, что ЦСКА впервые за долгие годы может остаться без титула. «Зенит» и УНИКС с самого начала сезона на равных бились с армейцами. И «Зенит», во многом благодаря своему главному тренеру Чави Паскуалю, завоевал первый титул в истории. Испанский специалист сумел грамотно распределить силы игроков на всю финальную серию. Плюс вселил в ребят уверенность, показав на деле, что ему нужен каждый игрок ротации. В шестом матче на паркет у «Зенита» выходили все 12 человек, а очки набрали — 11. Когда игрок видит, что тренер ему доверяет, что он является частью команды, то это очень вдохновляет.

— Седьмой матч — лучшая игра, которую вы видели вживую?

— Вся серия была настолько крутой, что мне сложно выделить одну игру. Два овертайма в Петербурге, когда «Зенит» вел «+5» за 1,5 минуты до конца, но проиграл после сумасшедшего «баззера» Каспера Уэйра. Эмоции просто переполняли армейцев в тот момент. Мне кажется, они так не радовались, даже когда выиграли Евролигу. Очень классным был пятый матч, когда петербургский клуб смог выиграть в Москве, проигрывая по ходу матча «-13». Всегда результат был очень непредсказуем. Седьмая игра — вишенка на торте, с суперзакрученной драматургией. Финальная серия держала меня в эмоциональном напряжении. Впервые после завершения карьеры я ощутила настоящий адреналин от игры. Понимала, что чувствуют победители и проигравшие.

Последние три года я каждый раз говорила по его итогам: это был самый тяжелый сезон в моей управленческой карьере. В сезоне-2019/20 нам пришлось досрочно закончить чемпионат из-за пандемии коронавируса, в сезоне-2020/21 было множество переносов матчей, игроки, тренеры, сотрудники офиса постоянно заболевали. Прошедший сезон тоже был очень напряженным, сложным и уникальным в своем роде, но запомнится как самый яркий в истории.

Три главных героя сезона — Паскуаль, Милутинов и Хезонья

— Назовите трех главных героев этого сезона — игроков/тренеров/менеджеров, с которыми у вас будет ассоциироваться прошедший чемпионат?

— Номер один — это Паскуаль. Как он построил игру команды, учитывая турбулентность сезона, как вывел командную «химию» и командные взаимодействия на такой уровень, что даже после его удаления в седьмом матче команда не расклеилась. Парни настолько оттренировали, отточили все комбинации, что, в принципе, тренер им был и не нужен. Каждый игрок знал свою роль, свою позицию, и это впечатляет. Второй — Милутинов. Игрок очень высокого уровня, сделавший 11 дабл-даблов за плей-офф. Это невероятный рекорд, который вряд ли будет побит в ближайшие годы. Особенно меня поразило, как беспомощно на его фоне выглядели Мики и Пойтресс в двух первых матчах серии. Еще мне понравилось поведение Николы. Если другие игроки постоянно апеллировали к арбитрам, имели претензии к тому или иному эпизоду, то серб за всю финальную серию ни разу не обратился к судье. Просто делал свою работу. И третий — Хезонья. Звезда всего нашего сезона, настолько яркий игрок, стабильно показывавший баскетбол уровня НБА. Если у Марио все получалось, то УНИКС выигрывал. Знаю, что он очень настраивался на финал, был очень огорчен поражению от «Зенита». Но все зависело от него. Сыграй он на одну-две игры лучше — именно казанцы были бы в решающей серии. И тут снова стоит вернуться к фигуре Паскуаля. Чави смог отсечь хорвата от мяча, грамотно разобрав все его действия. Это стало икс-фактором серии.

— Не думали ли вы о том, чтобы в конце сезона вручать приз самому эффективному менеджеру?

— Это идея давно витает в воздухе, но нам сложно определить четкие критерии. Все-таки у клубов Лиги разный бюджет, разные возможности, разные арены, даже количество людей, которые работают в офисе, кардинально отличается. У нас есть поощрения клубов за маркетинг. Тут мы руководствуемся следующими критериями: посещаемость, количество проданных билетов и экологическая эффективность. В этом сезоне лучшими клубами были «Парма» и «Зенит». Самая высокая посещаемость у «Пармы», «Зенита» и УНИКС. Больше всего билетов продал ЦСКА, и у них наименьшее количество пригласительных. И всем клубам надо к этому стремиться.

— Перейдем к Совету Лиги. Участие кого-то из постоянных участников было под угрозой? Возможно, приходилось встречаться с губернаторами?

— Были вопросы к «Астане», где поменялось руководство клуба. Мы не знали их планы, но первое же общение развеяло все сомнения. Они настроены продолжать играть в Лиге ВТБ плюс понимают, что проводить домашние матчи на велотреке — не совсем правильно для ТВ-картинки. Они будут стараться больше играть в Алма-Ате, подтвердили прошлогодний бюджет, намерены взять сильных легионеров. Не буду скрывать, что были трудности с «Автодором» и «Енисеем». Они каждый год борются за региональный бюджет, им приходится непросто. Помогали им в некоторых вопросах. И письмами, и звонками. Но оба клуба в итоге подтвердили свою финансовую состоятельность.

Илона Корстин. Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Клуб из Дубая, новый турнир под эгидой Единой лиги

— Правда, что клуб из ОАЭ вел переговоры с Лигой?

— Да, это правда. Это интересная идея, но мы вели переговоры не с клубом, а с людьми, у которых есть идея и серьезные финансовые возможности создать команду в Дубае. У них есть прекрасная арена, понимание, как сделать серьезную команду. Не буду скрывать, что этот проект нам интересен. В этом году дело не дошло до логического завершения, но во многом это связано с логистическими проблемами. Да, самолеты летают в Дубай, но цены на них довольно высокие. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.

— Отсутствие еврокубков для российских команд говорит о том, что топ-клубы сконцентрируются только на Лиге ВТБ. На ваш взгляд, это добавит турниру зрелищности?

— Мы понимали, что команды привыкли к насыщенному графику, играть два раза в неделю. У клубов есть цель оставить высокооплачиваемых тренеров и игроков, в контрактах которых прописано, что они должны сыграть определенное количество матчей. Мы дадим им возможность играть чаще. Теперь у нас четыре круга в чемпионате вместо двух, расширенный плей-офф, где серии до четырех побед начнутся с полуфиналов. Календарь будет составлен так, чтобы на одной неделе команды играли два матча в неделю, на другой — один. И так по очереди. Плюс будут недели, когда матчи Лиги ВТБ будут каждый день. Так что баскетбола по-прежнему будет очень много. Плюс перед началом сезона мы проведем Суперкубок, куда пригласили иностранные клубы. Сейчас прорабатываем его формат. Еще, конечно, будет Матч всех звезд и, возможно, еще один турнир под нашей эгидой. Обсуждаем такую возможность с нашими спонсорами. А учитывая, что нас исключили из всех еврокубков и турниров сборных, мы больше не должны думать об «окнах» ФИБА и расписании Евролиги. Теперь мы свободны. Составляем календарь, который выгоден нам.

— Нет ли у вас в планах увеличить призовой фонд для команд в следующем сезоне?

— Бюджет-то у нас не увеличился. Понимаю, что сейчас все клубы ищут дополнительные статьи доходов, финансовые вливания, но не стоит забывать, что мы находимся в состоянии кризиса. Да, Лига договорилась со всеми спонсорами на сезон-2022/23, но сейчас всем тяжело. Я благодарна, что все наши партнеры остались, но возможности увеличить призовой фонд нет. Мы остаемся в рамках бюджета сезона-2021/22.

Илона Корстин.

— В чем сильные и слабые стороны двух новичков Лиги — «Самары» и МБА? Смогут ли они бороться за место в плей-офф?

— Я надеюсь, что они будут конкурентоспособны. У них есть подтвержденный бюджет на 400 миллионов рублей. На эти деньги однозначно можно составить конкурентную команду. Также они взяли сильных российских тренеров, сейчас активно занимаются селекцией. Плюс их будет держать в тонусе тот факт, что мы приняли их с испытательным сроком на один год.

— Ваше мнение о сохранении Паскуаля и Велимира Перасовича, а также о перестановках на тренерском мостике ЦСКА?

— Сохранение Паскуаля и Перасовича — отличные новости для Лиги. Благодаря этому «Зениту» и УНИКСу будет гораздо легче привлекать в команду игроков. Их репутации и имени доверяют. Баскетболисты идут не только за большой зарплатой, но за возможностью прогрессировать под руководством сильного специалиста. Так что практически уверена, что в обоих этих клубах будут сильные легионеры. Даже с учетом того, что все игроки, которые на слуху, подпишутся в Евролигу. ЦСКА ждет большая перезагрузка под руководством Эмиля Райковича. На мой взгляд, для этого настал правильный момент. Армейцы упустили титул, Димитрис Итудис захотел получить новый вызов после восьми сезонов в Москве. Райкович же очень классный тренер, который всегда работал со средними командами без звезд. Будет интересно, как он будет работать в клубе, где есть много топ-игроков. Московский клуб наверняка хочет набрать молодую, амбициозную команду, которая будет расти вместе с тренером.

— Возможно ли изменение формата Матча звезд? Возможно, теперь ему можно будет посвятить больше одного дня?

— Повторюсь, наш бюджет не вырос, а Матч звезд — это все-таки большие расходы. А если он будет состоять из двух дней, то наши расходы увеличатся в 1,5-2 раза. Так что пока ориентируемся на один день, но формат еще не утвержден. Возможно, придумаем что-то абсолютно новое.