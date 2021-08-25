«Мозгов готов и хочет продолжать карьеру». Как дела у одного из самых высокооплачиваемых российских спортсменов

После краха «Химок» чемпион НБА вновь остался без команды и пока не получил достойных предложений этим летом.

Центровой сборной России Тимофей Мозгов продолжает заниматься поисками новой команды, отметил «СЭ» агент игрока Станислав Рыжов. Чемпион НБА в составе «Кливленда» возобновил тренировки в Москве и ждет достойных предложений. Напомним, что в сезоне-2020/21 Мозгов вернулся на паркет после почти трехлетнего перерыва, связанного с несколькими операциями на колене. Тимофей успел сыграть в шести матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 8,3 очка и 4,2 подбора за почти 17 минут на паркете.

В режиме ожидания

Летом центровой прошел сборы с национальной командой и поучаствовал в олимпийской квалификации в хорватском Сплите. В матчах с Мексикой и Германией 35-летний Мозгов сыграл по 14 минут, но не смог ярко проявить себя в дуэлях с многоопытном Густаво Айоном и мощной передней линии немцев во главе с Моритцом Вагнером.

После этого о Тимофее практически не было никаких новостей. Ни одного слуха, связывающего его с тем или иным клубом.

— Сейчас Тимофей находится в Москве, наслаждается жизнью с семьей, — отметил «СЭ» официальный представитель игрока Станислав Рыжов. — Мы не торопимся, пока достойных предложений этим летом не получали. Если оно поступит — примем его, нет — будем ждать. Он готов и хочет продолжить карьеру. Начал самостоятельно тренироваться, чтобы быть готовым в случае чего.

Изначально планировалось, что Тимофей поедет в США и будет тренироваться там. Но игрок принял другое решение. Видимо, это связано с тем, что ему приоритетнее найти команду в Европе (России), чем предпринять попытку вернуться в НБА. После столь долгого и тяжелого лечения это очень и очень сложная задача.

— Я бы не стал полностью исключать, что Мозгов позднее в течение сезона может получить предложение вернуться в НБА, — продолжил агент. — У него отличная репутация за океаном, плюс столь опытный центровой может пригодиться любой команде в играх плей-офф.

Контракт на 64 миллиона

Всего в НБА Мозгов отыграл восемь сезонов, приняв участие в 454 матчах (273 — в стартовой пятерке). В сезоне-2015/16 он стал первым чемпионом НБА из России (наряду с Александром Кауном), выиграв Кубок Ларри О'Брайана в компании с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.

Летом 2016 года центровой подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс» на сумму 64 миллиона долларов за четыре сезона. Это сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом страны. Мозгов опередил в этом споре всех российских звезд НХЛ, включая Александра Овечкина и Евгения Малкина. Кстати, новый контракт Ови с «Ваштингтоном» — 47,5 миллиона долларов на 5 лет (9,5 миллиона в год) — несопоставим с доходами Мозгова.

С Мозговым «Лейкерс» хорошо начали сезон и какое-то время шли в зоне плей-офф. Но в начале 2017-го результаты команды резко ухудшились, и российского центрового постепенно убрали из ротации. Следующим летом игрок перешел в «Бруклин», где ситуация практически полностью повторилась. Центровой здорово начал сезон, но потом потерял место в составе нью-йоркского клуба. Летом 2018 года «Бруклин» обменял игрока в клуб Майкла Джордана «Шарлотт», но в итоге Мозгов оказался в «Орландо». За новый клуб Тимофей так и не сыграл из-за проблем с коленом.