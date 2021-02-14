День влюбленных в баскетбол. Итоги Матча звезд Единой лиги

Сборная «Звезд России» одержала победу над «Звездами мира» — третью в истории этих игр, но первую с 2018 года.

С тех пор как «ВТБ Арена» принимала прошлый Матч звезд, прошло 364 дня, но кажется, что между четвертой и пятой играми уместилась целая вечность. Еще жив в памяти овертайм предыдущей игры, в которой «Звезды мира» одержали победу при переполненных трибунах, когда никто еще не знал слов «масочный режим» и «социальная дистанция». Но затем — пандемия, самоизоляция, остановка сезона, бесконечные тесты, переносы игр. Но в Единой лиге с самого начала твердо стояли на том, что матчу быть. И глядя на то, как раскупались билеты и с какой охотой шли болельщики на трибуны, понимаешь, что руководство лиги не ошиблось.

Нет повести баскетбольнее на свете

Конечно, такие игры имеют больше отношения к шоу, чем к спорту. Впрочем, сейчас публика в Москве не избалована ни тем, ни другим. В прошлые годы организаторы Матча звезд радовали зрителей интересными находками, теперь же вывели процесс на совершенно новый уровень. Дата игры, 14 февраля, требовала параллелей с Днем всех влюбленных, и Единая лига приняла этот вызов. Главной темой Матча звезд стала переосмысленная история Ромео и Джульетты. И организаторам удалось превратить паркет арены в улицы средневековой Вероны, а звезд российского баскетбола и лучших легионеров лиги — в Капулетти и Монтекки. Или в Монтекки и Капулетти — не принципиально.

Лига замахнулась не просто на шоу, а на баскетбольный мюзикл — был создан визуальный ряд, изюминкой которого стал комикс, в паузах на игре исполнялись оригинальные музыкальные композиции. В сочетании с хором это выглядело впечатляюще, за идею и воплощение — твердая пятерка. Креативщики Единой лиги точно заработали себе на премию.

Бэттл-данк

На арене царила праздничная обстановка — призы для зрителей, знаменитости у паркета и, конечно, конкурсы мастерства. Это, пожалуй, самая спортивная часть подобных шоу. На разогреве у главного события вечера выступили мастера данков. В финал из четверки претендентов вышли прошлогодний победитель Александр Петенев из «Автодора» и американский защитник «Енисея» Тайюс Бэттл, который не просто дал бой чемпиону, а уверенно победил.

А вот в еще одном конкурсе, у «дальнобойщиков», двукратный победитель Виталий Фридзон дал возможность попытать счастья и другим. Получилось напряженно, но не слишком результативно, особенно в финале. Защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов набрал всего 16 очков, но его конкурент Джеремайя Хилл из «Астаны» мазал одну попытку за другой и своими руками надел корону на россиянина.

Фридзон — 57!

Нет, это не возраст капитана сборной России. Просто, пропустив любимый конкурс, Фридзон зажег в самом матче. После прошлого года казалось, что рекорд Алексея Шведа, набравшего 41 очко, простоит с десяток лет. «Подержи мое пиво», — сказал коллеге Виталий и засучил рукава. Достижение Шведа пало под натиском «самого быстрого ствола Дикого Запада» уже в начале четвертой четверти. А к концу игры Фридзон настрелял невероятные 57 очков! На его счету 16 реализованных «трешек», а в одном из эпизодов он даже заработал на себе очень редкий для таких матчей фол и реализовал три штрафных.

«Звезды России», которые два предыдущих матча на этом паркете проиграли, очень хотели на этот раз размочить «ВТБ Арену». И в итоге выиграли все четыре четверти. Три первых — с минимальным счетом. Но затем наступило «Фридзон-тайм», преимущество выросло до двух десятков очков. Но не надо думать, что, кроме Виталия, в этот вечер никто не зажигал. Были и мощные данки, и красивые аллей-упы, и передачи на 20 с лишним метров.

Здорово выглядел Никита Михайловский, который тоже порадовал публику дальними, а порой и сверхдальними бросками. Почти добрался до трипл-дабла тот же Швед. У «Звезд мира» выделялся его одноклубник Мики, делали красиво Гордон, Кузминскас, Калниетис, Мейсон. Но российские звезды хотели победить чуть больше, и это отразилось на табло.

Матч звезд Единой лиги ВТБ

Звезды России — Звезды мира — 183:162 (48:47, 46:43, 40:38, 49:34)

Р: Фридзон (57), Михайловский (30), Швед (24)

М: Мики (30), Мейсон (22), Гордон (20), Кузминскас (20).