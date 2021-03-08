Прерванная серия: «Химки» обыграли «Зенит» без Шведа

В отсутствие своего лидера подмосковный клуб показал целостную игру на обеих сторонах площадки, Макколлум затащил концовку.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Зенит» — «Химки» — 78:81 (19:22, 20:19, 18:14, 21:26)

«Зенит»: Пойтресс (22), Пангос (16), Понитка (11)

«Химки»: Мики (20), Макколлум (16), Моня (12)

Судьи: Олег Латышев (Латвия), Антон Круглов, Артем Лаврухин (оба — Россия)

8 марта. Санкт-Петербург. «Сибур Арена». 2623 зрителей.

В матче недели Единой лиги ВТБ баскетболисты «Химок» смогли нанести первое домашнее поражение «Зениту» в нынешнем розыгрыше турнира. Да, героем встречи можно назвать Эррика Макколлума, который очень хладнокровно действовал в концовке (три ключевых трехочковых и блок-шот на Билли Бэроне) и набрал 16 очков во второй половине встречи. Но в целом стоит отметить всю команду гостей. Постепенно коллектив Андрея Мальцева выбирается из кризиса, цепко действует в защите и разнообразно в нападении. Например, в этом матче химчане выбросили всего 14 трехочковых, с великолепным процентом (9/14 — 64%). И это в отсутствие целого ряда лидеров, в том числе лучшего снайпера и ассистента команды Алексея Шведа. «Зенит», наоборот, очень слабо атаковал из-за дуги (5/23 — 21%), а преждевременный уход Алекса Пойтреса в середине третьей четверти стал невосполнимой потерей для хозяев.

С двумя легионерами

В противостоянии «Зенита» и «Химок» в этот раз был очевидный фаворит. Команда Хавьера Паскуаля стабильно выступает в этом году. Сине-бело-голубые практически наверняка не только выиграют регулярный сезон в Лиге ВТБ, но и впервые в истории выйдут в плей-офф Евролиги. У клуба сбалансированный ростер, к которому в этом году добавился еще и экс-центровой «Лейкерс» Тарик Блэк, отличная атмосфера в команде и мощная поддержка болельщиков (с середины февраля трибуны в Северной столице можно заполнять на 75 процентов).

У «Химок» иная ситуация. Команда показывает очень слабый результат для своего статуса, а по ходу сезона потеряла уже ряд важных игроков. Юнас Жеребко, Грег Монро и Дайрис Бретанс прекратили сотрудничество с клубом, Девин Букер и Стефан Йович покинули расположение команды по семейным обстоятельствам (есть шанс, что они еще вернутся), а Янис Тимма после несогласия с решениями главного тренера перестал тренироваться с основой. Таким образом, в распоряжении Андрея Мальцева осталось всего два легионера.

В таком составе «Химки» обыграли мадридский «Реал». Русский костяк команды, к которому недавно присоединился Антон Понкрашов, показал, что матчи можно выигрывать за счет морально-волевых качеств. Правда, отсутствие глубины состава не может не сказываться. В следующей игре с «Альбой» желто-синие вновь пропустили 100 очков, потерпев крупное поражение дома. Да еще и потеряли Шведа, получившего травму спины.

Но даже в таком сочетании у гостей были шансы на победу. «Химки» исторически очень успешно играют в Санкт-Петербурге, да и в этом сезоне уже обыгрывали «Зенит» в Северной столице — в рамках Евролиги.

Магия Понкрашова, удаление Пойтресса

Гости грамотно распределили нагрузку: на первых минутах активны были Макколлум и Мики, под занавес стартовой четверти удачно вышел со скамейки выздоровевший Евгений Валиев, а во второй блистал капитан Сергей Моня, который к большому перерыву набрал 12 очков. «Зенит» также получил пополнение из лазарета. Пропустивший длительный отрезок Алекс Пойтресс по итогам первой половины имел на своем счету 20 очков. Соперники прошли эту дистанцию стремительно, допуская лишь минимальные отставания друг от друга — 41:39 в пользу гостей. Особо стоит отметить роль Антона Понкрашова, который умело рулил действиями своей команды в атаке.

??? Немного магии от волшебника из @Khimkibasket Антона Понкрашова: pic.twitter.com/3aXMTni1A1 — VTB League (@VTBUL) March 8, 2021

В третьей четверти сценарий матча принципиально не изменился. На площадке шла равная борьба, а трехочковый Кевина Пангоса за пять секунд до сирены вывел «Зенит» вперед. Важным событием 10-минутки стало удаление Пойтресса (американец получил два технических за минуту). Учитывая травму Артураса Гудайтиса, хозяева остались без чистого центрового (Блэк не заявлен в Лигу ВТБ). У «Химок» тоже нет доминирующего большого, но отсутствие главного забивалы тяжело сказалось на команде.

В последние две минуты «Зенит» был вынужден сделать ставку на дальние броски, но они так и не достигли цели, а Макколлум трижды подряд отличился из-за дуги, сделав счет 77:71 за 28 секунд до сирены.

? It's @ErrickM3 time!



Errick in 4th Q vs Zenit:



? PTS

3?? threes

1?? block in clutch pic.twitter.com/pGGxPoRwTc — VTB League (@VTBUL) March 8, 2021

Питерцы применили тактику умышленных фолов, которая подарила им шанс на спасение. После «трехи» Бэрона за 6 секунд до конца (78:80) Антон Понкрашов реализовал лишь один штрафной. У сине-бело-голубых не было тайм-аута и всего 2 секунды на атаку, но Остин Холлинс со своим броском с середины был очень близок к цели... «Химки» выстояли, взяли у «Зенита» реванш за поражение в стартовом матче сезона и укрепили свои позиции в топ-8. Кажется, что на такие «Химки» никто бы не хотел попасть в первом раунде плей-офф.