«Зенит» убрал ЦСКА из гонки за лидерство. Армейцы в пятый раз проиграли в «регулярке»

Питерцы обыграли главного конкурента на его площадке

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Зенит» — 71:74 (19:22, 10:17, 17:20, 25:15)

ЦСКА: Фойгтманн (19). Хэкетт (14), Хиллиард (13).

«Зенит»: Пангос (17), Холлинз (13), Томас (13).

В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ дистанция между лидерами, «Зенитом» и ЦСКА, снова увеличилась до трех побед — после первой в нынешнем чемпионате встречи команд, завершившейся в пользу питерцев, 74:71.

Кадровые проблемы ЦСКА

За сутки до Матча звезд (напомним, что главное баскетбольное шоу этого года пройдет завтра на московской ВТБ Арене и все билеты на него уже распроданы) фаворитам лиги было не до веселья. На кону, вполне вероятно, стояло первое место в регулярном чемпионате. Перед первой в сезоне Единой лиги очной встречей ЦСКА и «Зенита» их в турнирной таблице разделяли два поражения (4 у армейцев и 2 у питерцев). Соответственно, исход этой игры либо сокращал дистанцию до минимума, либо делал погоню армейского клуба за лидером крайне затруднительной.

Три фамилии в заявке хозяев на матч — Евсеев, Фоменко и Кочергин — красноречиво говорили о кадровых проблемах команды Демитриса Итудиса. Игроки армейской молодежки, конечно, оказались в обойме не от хорошей жизни. Выбыл до конца сезона центровой Никола Милутинов, травмировался форвард Торнике Шенгелия, улетел домой (но обещал вернуться) лучший снайпер Майк Джеймс. Хорошо еще что после долгого перерыва встал в армейский строй Уилл Клайберн — в противном случае «Зенита» выглядел бы очевидным фаворитом. Даже с учетом своих потерь (травма основного центрового Алекса Пойтресса) и сумасшедшего игрового графика (восьмая игра питерцев за последние 19 дней).

ЦСКА не использовал свой шанс

Начало осталось за армейцами, показавшим должный настрой и агрессию — 9:3. Но гости быстро притормозили этот порыв — уперлись в защите, наладили нападение. В результате «Зенит» забрал первую четверть (22:19) и постепенно завладел инициативой. Пять очков подряд на старте второй 10-минутки придали питерцам дополнительный стимул, кураж. Уверенно руководил атакой Кевин Пангос, попадал с дистанции Остин Холлинс, активничал под щитами Артурас Гудайтис... На 19-й минуте разрыв в счете достиг отметки «+10» — 39:29 после точных штрафных Матеуша Понитки.

ЦСКА не был бы ЦСКА, если бы расстроился и развалился. После большого перерыва действующие чемпионы включили режим защиты, прихватив главного организатора питерцев Пангоса, и выиграли трехминутный отрезок — 7:0. Однако продолжения не последовало. Своевременные попадания издали от Пангоса и долго молчавшего Уилла Томаса вывели «Зенит» из ступора, вернули уверенность. А когда на последней минуте третьей четверти достал свои воображаемые револьверы Виталий Фридзон (есть еще один трехочковый в корзину армейцев), на табло отразились все те же «+10». Эта песня хороша, начинай сначала.

И ЦСКА ее начал! Проигрывая по ходу заключительной четверти 15 очков, армейцы сумели снова вернуться в игру, возродив утерянную было интригу. Плотная защита плюс серия точных трехочковых в исполнении Йоханнеса Фогтманна и Даниэла Хэккетта сократили дистанцию до одного дальнего броска — 69:72 за 67 секунд до конца основного времени! За оставшееся время команды успели обменяться результативными атаками Томаса и Фогтманна, а также обидными потерями. Но все же последнее слово осталось за ЦСКА: бросок Дэррана Хиллиарда с восьми метров на последних секундах цели, однако, не достиг. «Зенит» побеждает главного конкурента и, похоже, впервые в своей истории закончит регулярку Единой лиги на первом месте.