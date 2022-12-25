«Кубок Белова должен вернуться в Москву». Алексей Швед — о серии ЦСКА 18-0

Звездный защитник скучает по матчам Евролиги.

В пятницу, 23 декабря, ЦСКА справился с МБА (92:75) в матче недели Единой лиги ВТБ и одержал 18-ю победу подряд. Таким образом, армейцы повторили рекорд подмосковных «Химок», которые также имели результат 18-0 на старте сезона-2013/14. УНИКС заканчивает год с двумя поражения (оба от ЦСКА), «Зенит» — с четырьмя. В конце декабря действующие чемпионы проиграли в Саратове «Автодору», и это было первое в сезоне поражение команды из «большого трио» не в матчах друг с другом.

Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Несколько дней с семьей

Безусловно, игроки такого класса, как Алексей Швед, привыкли к другому уровню конкуренции, но и у еврокубкового бана есть свои плюсы. Например, впервые за долгие годы баскетболисты ЦСКА получили новогодний мини-отпуск (перерыв между матчами составит почти две недели).

«Обычно у нас тренировки 1 января: либо утром, либо вечером, — говорит «СЭ» Алексей Швед. — Так как 2 или 3 января всегда играли матчи Евролиги или Лиги ВТБ. Поэтому не припомню, чтобы нормально получилось отметить Новый год. Да и день рождения свой нормально не отмечал уже много лет (16 декабря). Постоянно в этот день выпадают матчи. Зачастую на выезде. Так что очень рад, что в этом году нам предоставили несколько дней, которые можно провести с семьей в новогодние каникулы».

Свой первый матч в 2023 году армейцы сыграют 6 января на выезде с «Енисеем». А в оставшихся играх первой части регулярного сезона подопечные Эмила Райковича встретятся с «Нижним Новгородом» (10 января), «Астаной» (14 января) и «Зенитом» (20 января). Пожалуй, только петербургскому клубу по силам прервать победную серию Шведа и компании.

Алексей Швед. Фото Global Look Press

На нас настрой у всех особый

«Не утомляют ли разгромные победы? Наоборот, это придает уверенности, — продолжает защитник ЦСКА. — Хотим двигаться вперед, у нас сильная команда. В коллективе отличная атмосфера. Все стараются показать себя, да и тренер не дает нам расслабиться. Все занятия очень интенсивные. В принципе чувствуем себя хорошо и не хотим прерывать победную серию».

При этом Шведу не хватает матчей Евролиги. ЦСКА был исключен из розыгрыша, несмотря на статус акционера турнира.

«Понятно, что раньше было намного больше конкурентных матчей, — отмечает Швед. — Да и играть на переполненных аренах в Белграде, Каунасе, Стамбуле — одно удовольствие. Но не от нас все зависит. Раз играем только Единую лигу ВТБ, значит, другого выбора нет. Мы профессиональны, настраиваемся на каждую игру. Да и на нас настрой у всех особый. Тот же МБА очень здорово провел первую половину пятничного матча».

В этом сезоне ЦСКА празднует 100-летний юбилей, поэтому у руководства клуба и его лидеров есть огромное желание вернуть титул чемпионов Единой лиги.

«Мы настроены только на это, — заключает Швед. — Кубок Белова должен вернуться в Москву».