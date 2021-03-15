ЦСКА выиграл у «Химок» с разницей в 19 очков в матче Единой лиги ВТБ
21:12
ЦСКА на своем паркете одержал победу над «Химками» (92:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал центровой армейцев Йоханнес Фойгтманн — 22 очка. У подмосковной команды 20 баллов на счету Джордана Мики.
Для красно-синих эта победа стала 13-й в текущей регулярке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Химки» — 92:73 (29:15, 22:15, 16:15, 25:28)
Ц: Фогтманн (22+5), Хэккетт (13), Джеймс (13).
«Х»: Мики (20+8), Вяльцев (18+4).
15 марта. Москва. «УСК ЦСКА».
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