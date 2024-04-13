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Сегодня, 11:05

«Зенит» объявил о подписании американского центрового Карлтона

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«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, что к команде присоединился центровой Джош Карлтон.

По информации источника, контракт между сине-бело-голубыми и 25-летним американцем рассчитан до конца текущего сезона. Баскетболист будет выступать в клубе под 25-м номером.

На профессиональном уровне Карлтон играет с 2022 года. Тогда он подписал соглашение с французским «Ле-Маном».

Сезон-2023/24 баскетболист начинал в составе «Метрополитана», а в декабре перешел в «Дарушшафаку». В среднем за матч он набирал 9,7 очка и делал 6,3 подбора в рамках чемпионата Турции.

Источник: БК «Зенит»
Баскетбол
БК Зенит
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