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«Зенит» намерен подписать американского защитника из «Мурсии»

22:02
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«Зенит» подпишет соглашение с защитником Коннером Фрэнкэмпом. Договор будет подписан на два года, сообщает Eurohoops.

Последний сезон Франкамп провел в Испании играя за «Мурсию». В 25 матчах лиги ACB защитник в среднем набирал по 15,7 очка и делал по 3,5 передачи.

Для 25-летнего американца это третий год в профессионалах. До этого он выступал за болгарский «Берое» и греческий «Ретимно».

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Иван Шитик все материалы автора
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