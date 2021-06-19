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ЦСКА проявляет интерес защитнику «Милана»

20:47
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ЦСКА проявляет интерес защитнику «Милана» Кевину Пантеру, пишет в Twitter журналист Лука Д'Алессандро.

27-летний американский защитник стал свободным агентом после завершения сезона-20/21 в Евролиге и итальянской лиге.

«Милан» уже сделал Пантеру предложение, и переговоры между сторонами продолжаются. Интерес к игроку проявляют еще как минимум два клуба Евролиги.

В прошедшем сезоне Евролиги Пантер был лидером «Милана» по очкам, набирая 15,0 в среднем за матч и реализуя 40,3 процента трехочковых бросков.

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