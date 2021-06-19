ЦСКА проявляет интерес защитнику «Милана»
ЦСКА проявляет интерес защитнику «Милана» Кевину Пантеру, пишет в Twitter журналист Лука Д'Алессандро.
27-летний американский защитник стал свободным агентом после завершения сезона-20/21 в Евролиге и итальянской лиге.
«Милан» уже сделал Пантеру предложение, и переговоры между сторонами продолжаются. Интерес к игроку проявляют еще как минимум два клуба Евролиги.
В прошедшем сезоне Евролиги Пантер был лидером «Милана» по очкам, набирая 15,0 в среднем за матч и реализуя 40,3 процента трехочковых бросков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю