«Локомотив-Кубань» вошел в число претендентов на Кевина Пантера

«Локомотив- Кубань» входит в число претендентов на защитника «Милана» Кевина Пантера, пишет в Twitter журналист Фабрицио Лоренци.

27-летний американец ведет переговоры о продлении соглашения с «Миланом». Защитник стал свободным агентом после завершения сезона-20/21 в Евролиге и итальянской лиге.

Сообщалось, что интерес к игроку проявляют еще как минимум два клуба Евролиги, одним из которых является ЦСКА.

В прошедшем сезоне Евролиги Пантер был лидером «Милана» по очкам, набирая в среднем 15,0 за матч.