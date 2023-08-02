«Зенит» и защитник Картер расторгли контракт по соглашению сторон

«Зенит» и американский защитник Тайсон Картер договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний игрок продолжит играть в «Уникахе», за которую ранее выступал на правах аренды. Контракт защитника с питерским клубом был рассчитан до окончания сезона-2024/25.

Картер присоединился к «Зениту» в декабре 2021 года и вместе с сине-бело-голубыми выиграл золотые медали Единой лиги ВТБ-2021/2022. Защитник провел в составе команды 20 матчей, средняя статистика — 6,6 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи.