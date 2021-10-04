«Зенит» дома проиграл «Астане» в Единой лиге ВТБ
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке уступил «Астане» со счетом 69:83.
В составе «Астаны» 24 очка набрал защитник Джейлен Барфорд, ставший самым результативным игроком на паркете.
В другом матче «Автодор» в гостях переиграл эстонский «Калев» — 97:93. Для саратовцев встреча была первой в чемпионате, «Калев» уже успел сыграть с «Зенитом» и также проиграл.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Астана» (Нур-Султан) — 69:83 (15:25, 29:14, 11:26, 14:18)
4 октября
«Калев» (Таллин) — «Автодор» (Саратов) — 93:97 (28:20, 18:27, 20:25, 27:25)
4 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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