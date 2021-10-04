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«Зенит» дома проиграл «Астане» в Единой лиге ВТБ

21:07
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке уступил «Астане» со счетом 69:83.

В составе «Астаны» 24 очка набрал защитник Джейлен Барфорд, ставший самым результативным игроком на паркете.

В другом матче «Автодор» в гостях переиграл эстонский «Калев» — 97:93. Для саратовцев встреча была первой в чемпионате, «Калев» уже успел сыграть с «Зенитом» и также проиграл.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Астана» (Нур-Султан) — 69:83 (15:25, 29:14, 11:26, 14:18)

4 октября

«Калев» (Таллин) — «Автодор» (Саратов) — 93:97 (28:20, 18:27, 20:25, 27:25)

4 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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