Главный тренер «Зенита» прокомментировал домашнее поражение от «Астаны» в Единой лиге ВТБ
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнее поражение от «Астаны» (69:83) в матче Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю «Астану». Нет вопросов, они заслужили победу. Они были мотивированы, мы же, в свою очередь, были вне игры, у нас не было интереса играть сегодня, не было энергии, мотивации. Я не знаю, почему, если честно. Говорю правду — мы были вне игры. Наш соперник был лучше, они заслужили победу.
В перерыве в раздевалке мы разобрали игру, мы понимали ее, но в третьей четверти «Астана» совершила рывок и вернулась в игру. Мы играли ошибка за ошибкой. Сегодня нам не хватало характера. Мы все делали неправильно», — приводит слова специалиста официальный сайт петербургского клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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