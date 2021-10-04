Главный тренер «Зенита» прокомментировал домашнее поражение от «Астаны» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнее поражение от «Астаны» (69:83) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Астану». Нет вопросов, они заслужили победу. Они были мотивированы, мы же, в свою очередь, были вне игры, у нас не было интереса играть сегодня, не было энергии, мотивации. Я не знаю, почему, если честно. Говорю правду — мы были вне игры. Наш соперник был лучше, они заслужили победу.

В перерыве в раздевалке мы разобрали игру, мы понимали ее, но в третьей четверти «Астана» совершила рывок и вернулась в игру. Мы играли ошибка за ошибкой. Сегодня нам не хватало характера. Мы все делали неправильно», — приводит слова специалиста официальный сайт петербургского клуба.