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Главный тренер «Зенита» прокомментировал домашнее поражение от «Астаны» в Единой лиге ВТБ

4 октября 2021, 23:08
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнее поражение от «Астаны» (69:83) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Астану». Нет вопросов, они заслужили победу. Они были мотивированы, мы же, в свою очередь, были вне игры, у нас не было интереса играть сегодня, не было энергии, мотивации. Я не знаю, почему, если честно. Говорю правду — мы были вне игры. Наш соперник был лучше, они заслужили победу.

В перерыве в раздевалке мы разобрали игру, мы понимали ее, но в третьей четверти «Астана» совершила рывок и вернулась в игру. Мы играли ошибка за ошибкой. Сегодня нам не хватало характера. Мы все делали неправильно», — приводит слова специалиста официальный сайт петербургского клуба.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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