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Сегодня, 19:44

«Зенит» договорился с Хави Паскуалем о продлении контракта

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Хавьер Паскуаль.
Фото БК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», испанский специалист Хавьер Паскуаль продолжит работать в «Зените». Стороны практически договорились о всех нюансах нового контракта. В ближайшее время об этом объявят официально.

Паскуаль тренирует клуб из Санкт-Петербурга с февраля 2020 года. За это время он смог выиграть с клубом Единую лигу ВТБ, Кубок России и два Суперкубка лиги ВТБ. Также под руководством Паскуаля сине-бело-голубые впервые вышли в плей-офф Евролиги.

В завершившемся сезоне «Зенит» занял третье место в лиге ВТБ.

Баскетбол
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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