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Сегодня, 13:42

«Парма» обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Алина Савинова
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«Парма» на выезде одержала победу над «Енисеем» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 101:82.

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс из красноярской команды — он набрал 25 очков. У клуба из Перми больше всего очков на счету Би Джей Джонсона (23).

«Парма» одержала 17 побед в текущем сезоне и располагается на 5-м месте в группе А. «Енисей», у которого на одну победу меньше, замыкает турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Енисей» (Красноярск) — «Парма-Пари» (Пермь) — 82:101 (28:19, 22:34, 17:21, 15:27)

Е: Ратэн-Мэйс (25), Мартин (22), Хопкинс (11)

П: Джонсон (23), Риз (22), Брайс (17)

2 марта. Красноярск. «Арена-Север».

Баскетбол
БК Енисей
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