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Защитник ЦСКА Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ

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Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.

В среду, 5 июня, ЦСКА обыграл УНИКС в пятом матче финала со счетом 66:55 и стал в 11-й раз в истории победителем Единой лиги ВТБ.

29-летний Тримбл провел все пять встреч серии.

Защитник перебрался в московский клуб летом прошлого года. В минувшем сезоне Тримбл был признан лучшим шестым игроком Единой лиги ВТБ.

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
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