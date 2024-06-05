Защитник ЦСКА Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ

Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.

В среду, 5 июня, ЦСКА обыграл УНИКС в пятом матче финала со счетом 66:55 и стал в 11-й раз в истории победителем Единой лиги ВТБ.

29-летний Тримбл провел все пять встреч серии.

Защитник перебрался в московский клуб летом прошлого года. В минувшем сезоне Тримбл был признан лучшим шестым игроком Единой лиги ВТБ.