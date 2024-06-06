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Кущенко: «Отмечу неординарные шаги менеджмента ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что решение руководства ЦСКА о смене тренера по ходу сезона помогло команде стать победителем турнира.

«Третий сезон подряд мы получаем нового чемпиона: «Зенит», УНИКС и теперь возвращение ЦСКА на чемпионский трон. Отмечу неординарные шаги менеджмента клуба, решившегося на смену тренера перед плей-офф, и это дало такой результат. Надо также отметить характер и отношение к делу тренеров и игроков УНИКСа, которые после 0-3 позволили невероятной серии продлиться», — цитирует ТАСС Кущенко.

ЦСКА в финальной серии выиграл у УНИКСа (4-1) и в 11-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Источник: https://tass.ru/sport/21006553
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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