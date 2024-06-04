Воспитанник ЦСКА Акрамов перешел в «Уралмаш» на правах аренды

Форвард Олег Акрамов подписал новый контракт с ЦСКА и перешел в «Уралмаш» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение 21-летнего баскетболиста с ЦСКА рассчитано на 4 года.

Акрамов — выпускник спортшколы ЦСКА и воспитанник молодежного проекта клуба, за команды которого выступал на протяжении пяти лет. На старте минувшего сезона форвард сыграл 25 матчей за ЦСКА-2, после чего перешел в «Иркут» на правах аренды.