Воспитанник ЦСКА Акрамов перешел в «Уралмаш» на правах аренды
Форвард Олег Акрамов подписал новый контракт с ЦСКА и перешел в «Уралмаш» на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение 21-летнего баскетболиста с ЦСКА рассчитано на 4 года.
Акрамов — выпускник спортшколы ЦСКА и воспитанник молодежного проекта клуба, за команды которого выступал на протяжении пяти лет. На старте минувшего сезона форвард сыграл 25 матчей за ЦСКА-2, после чего перешел в «Иркут» на правах аренды.
Источник: https://t.me/cskabasket/11501
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