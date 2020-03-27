Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Янис Тимма: «Нельзя просто выкинуть этот сезон. «Химки» заслужили чемпионство»

14:45
Янис Тимма. Фото БК «Химки»
Янис Тимма. Фото БК «Химки»
Теги:

Форвард «Химок» Янис Тимма прокомментировал решение Единой лиги ВТБ досрочно завершить сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса, не определяя чемпиона.

— Я просто хочу сказать, что нельзя вот так выбросить этот сезон, — написал у себя в Instagram Тимма. — Мы все понимаем ситуацию, но если кто-то боится об этом сказать, то это точно не я. Поздравляю семью «Химок», фанатов, владельцев. Это был потрясающий сезон, мы показали, что заслужили чемпионство.

Тимма приложил к публикации фотографию турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. «Химки» возглавляют ее с показателем 18-1, на втором месте — ЦСКА (15-4).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир