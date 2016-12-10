Вячеслав Шушаков: "Уровень "Химок" и "Пармы", к сожалению, разный"

Главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков после поражения от "Химок" в матче Единой лиги ВТБ (66:92) отметил разный уровень команд. Также он считает, что стартовый отрезок встречи сыграл важное значение.

– Наверное, нужно говорить о первой четверти, в которой наши игроки выглядели растерянными, - цитирует пресс-служба лиги Шушакова. - К сожалению, уровень команд разный, что и сказалось в начале матча. Потом мы пришли в себя, успокоились, но не забили легкие мячи. Может быть, за счет этого начали "дергаться" в защите и пропускали легкие очки от "Химок". За счет старания в защите немного выровняли игру, и в четвертой четверти старались защищаться довольно простым способом, что принесло определенные плоды.