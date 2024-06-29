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Воронцевич: «Чемпионство и второе место в двух сезонах подряд с УНИКСом дорогого стоят»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратный чемпион Евролиги, экс-капитан сборной России Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» отметил, что с теплотой будет вспоминать период, проведенный в УНИКСе.

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин в начале лета говорил, что вы можете вернуться в команду. В итоге армейцы так и не вышли на связь?

— Уже говорил, что все переговоры вел мой агент. Он общался с УНИКСом и «Зенитом». Что касается армейцев, то, думаю, логично, что они решили практически полностью сохранить чемпионскую команду. Я же в итоге выбрал «Зенит» и счастлив, что все произошло именно так.

— Вам нравится Санкт-Петербург?

— Это один из моих любимых городов. Да, с непростой погодой, но зато с большой историей, величием, своим нравом. Надеюсь, у меня будет время получше узнать это великое место.

— С УНИКСом вы собрали весь комплект медалей Лиги ВТБ. Будете скучать по Казани?

— От города, клуба, болельщиков у меня остались самые приятные воспоминания. Но я не прощаюсь. По ходу сезона мы минимум два раза приедем в Казань, обнимемся со всеми. Все-таки за три года мы завоевали долгожданный Кубок Белова, здорово выступали в Евролиге, обыгрывая «Барселону» и «Реал». Это были хорошие победы.

— В этом году в финальной серии УНИКС должен был забирать концовку первого матча с ЦСКА. Если бы не та ошибка Ненада Димитриевича, то финал мог бы сложиться по другому сценарию?

— Никто об этом уже никогда не узнает. Определились чемпион, вице-чемпион и бронзовый медалист. Надо готовиться к следующему сезону и запоминать позитивные вещи, а не зацикливаться на ошибках. Чемпионство и второе место в двух сезонах подряд дорогого стоят. И в этом большая заслуга руководства Республики Татарстан, менеджмента УНИКСа во главе с Евгением Борисовичем Богачевым, который так развивает баскетбол в Казани, наставника клуба Велимира Перасовича и его тренерского штаба.

Отдельный респект также хотел выразить «Пари НН», где я провел большую часть сезона-2023/24. Уже не раз говорил, что Зоран Лукич — один из моих любимых тренеров. Поработать с ним было большой радостью для меня, — сказал Воронцевич «СЭ».

«Зенит» объявил о подписании контракта с 36-летним баскетболистом 26 июня.

Полностью интервью Андрея Воронцевича читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
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