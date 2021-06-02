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«Химки» могут подать заявку для участия в Единой лиге ВТБ до 3 июня

11:55
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Как стало известно «СЭ», руководство Единой лиги ВТБ в порядке исключения решила предоставить «Химкам» возможность подать заявку на участие клуба в следующем сезоне до 3 июня. Официальный дедлайн на это закончился 31 мая. Свои заявки подали 12 клубов из 13. У подмосковной команды по-прежнему не подтвержден бюджет.

В текущем сезоне «Химки» дошли до четвертьфинала Единой лиги, уступив «Локомотиву-Кубань» (0:2 — в серии). Желто-синие выигрывали турнир в 2011 году, а также четыре раза играли в финале плей-офф (2015, 2017, 2018, 2019).

(Тимур Ганеев)

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