«Химки» могут подать заявку для участия в Единой лиге ВТБ до 3 июня
Как стало известно «СЭ», руководство Единой лиги ВТБ в порядке исключения решила предоставить «Химкам» возможность подать заявку на участие клуба в следующем сезоне до 3 июня. Официальный дедлайн на это закончился 31 мая. Свои заявки подали 12 клубов из 13. У подмосковной команды по-прежнему не подтвержден бюджет.
В текущем сезоне «Химки» дошли до четвертьфинала Единой лиги, уступив «Локомотиву-Кубань» (0:2 — в серии). Желто-синие выигрывали турнир в 2011 году, а также четыре раза играли в финале плей-офф (2015, 2017, 2018, 2019).
(Тимур Ганеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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