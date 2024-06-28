Ватутин рассказал о бюджете ЦСКА и необходимости привлекать новых спонсоров

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб старается сохранить команду в рамках утвержденного бюджета, но надо привлекать и новых спонсоров.

«Бюджет наш формируется, как и у всех больших, крупных компаний, по году. Сейчас середина года. Подписать сейчас можно хоть Леброна Джеймса. Подписываешь, и через месяц кончатся деньги. У нас есть утвержденный бюджет, и в его рамках будем стараться сохранить команду. При этом я понимаю, что это не слишком возможно. Надеюсь, нам удастся привлечь новых спонсоров. И надо нормально относиться к тому, что любой человек, который стал чемпионом, хочет получать больше. Вопрос, насколько больше», — приводит слова Ватутина ТАСС.

В сезоне-2022/23 доходы ЦСКА составили 2,307 миллиарда рублей. На зарплаты игроков армейцы потратили 868 миллионов рублей, годом ранее — 1,498 миллиарда рублей. Бюджет сезона-2023/24 будет открыт в сентябре на ежегодном мероприятии Единой лиги ВТБ.