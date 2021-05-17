Ватутин: «Проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что потенциал совместной с Итудисом работы не исчерпан»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение продлить контракт с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

«Мы тщательно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что потенциал совместной с Димитрисом работы не исчерпан. С ним мы пробились в шесть «Финалов четырех» Евролиги, взяли два европейских титула и продолжаем показывать высокие результаты в любых обстоятельствах и во всех турнирах. Важно отметить, что минувшим летом мы подписывали трехлетние контракты с ключевыми игроками, а потому считаю справедливым дать Димитрису возможность внести необходимые корректировки и реализовать долгосрочные планы клуба. Поставив подписи в контракте, мы можем уже сейчас заниматься селекционной работой. Потому можно сказать, что наше решение больше направлено на перспективу. Я с уважением отношусь к тренерскому труду и рад, что у нас будет стабильность на мостике команды. Желаю Димитрису и всем нам здоровья и удачи в исполнении задуманного», — приводит слова Ватутина сайт ЦСКА.

В настоящее время Итудис является лидером в истории ЦСКА по количеству побед в Евролиге. Под его руководством красно-синие выиграли 375 из 455 официальных матчей.