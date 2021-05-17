ЦСКА обыграл «Зенит» в Петербурге в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
«Зенит» в первом матче полуфинальной серии до Единой лиги ВТБ уступил ЦСКА (73:78). Армейцы повели в серии до трех побед 1-0.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кевин Пангос (23 очка), в составе гостей дабл-далб сделал центровой Йоханнес Фогтманн (13 очков и 10 подборов.)
Вторая встреча пройдет в Петербурге в среду, 19 мая.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Первый матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 73:78 (15:18, 25:24, 16:21, 17:15)
З: Пангос (23 + 7 передач), Блэк (16 + 8 подборов), Томас (10).
Ц: Шенгелия (17), Фогтманн (13 + 10 подборов), Хэккетт (11), Хиллиард (10).
17 мая. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
Счет в серии: 0-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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