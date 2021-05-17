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ЦСКА обыграл «Зенит» в Петербурге в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

22:22
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«Зенит» в первом матче полуфинальной серии до Единой лиги ВТБ уступил ЦСКА (73:78). Армейцы повели в серии до трех побед 1-0.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кевин Пангос (23 очка), в составе гостей дабл-далб сделал центровой Йоханнес Фогтманн (13 очков и 10 подборов.)

Вторая встреча пройдет в Петербурге в среду, 19 мая.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 73:78 (15:18, 25:24, 16:21, 17:15)

З: Пангос (23 + 7 передач), Блэк (16 + 8 подборов), Томас (10).

Ц: Шенгелия (17), Фогтманн (13 + 10 подборов), Хэккетт (11), Хиллиард (10).

17 мая. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Счет в серии: 0-1.

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