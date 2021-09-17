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В Лиге ВТБ пять клубов с более чем миллиардным бюджетом

11:16
Игрок ЦСКА Йоаханнес Фогтманн. Фото БК ЦСКА
Игрок ЦСКА Йоаханнес Фогтманн. Фото БК ЦСКА
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Единая лига ВТБ опубликовала бюджеты клубов за прошлый сезон.

Лидером по размеру бюджета по традиции стал ЦСКА — более 2 миллиардов 780 миллионов рублей. На втором месте «Зенит» (1,959 млрд), на третьем — «Химки» (1,709млрд).

Далее в списке расположились «Локомотив-Кубань» (1,287 млрд), УНИКС (1,086 млрд), «Парма» (362 млн), «Нижний Новгород» (313 млн), «Енисей» (203 млн) и «Автодор» (199 млн).

Бюджет лиги в сезоне-2019/20 также был профицитным, а доходы составляли 693,6 миллиона рублей.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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