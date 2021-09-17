В Лиге ВТБ пять клубов с более чем миллиардным бюджетом
Единая лига ВТБ опубликовала бюджеты клубов за прошлый сезон.
Лидером по размеру бюджета по традиции стал ЦСКА — более 2 миллиардов 780 миллионов рублей. На втором месте «Зенит» (1,959 млрд), на третьем — «Химки» (1,709млрд).
Далее в списке расположились «Локомотив-Кубань» (1,287 млрд), УНИКС (1,086 млрд), «Парма» (362 млн), «Нижний Новгород» (313 млн), «Енисей» (203 млн) и «Автодор» (199 млн).
Бюджет лиги в сезоне-2019/20 также был профицитным, а доходы составляли 693,6 миллиона рублей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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