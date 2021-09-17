Стало известно, сколько заплатит «Матч ТВ» за телеправа Лиги ВТБ
Единая Лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что сумма контракта на сезон-2020/21 составила 40 миллионов рублей.
— Можно сказать, что «Матч ТВ» подвинулся, — сказал журналистам Сергей Иванов. — Раньше они не платили нам за телеправа. Думаю, что в будущем эта сумма должна увеличиться.
В середине августа проходила информация, что стороны могут не договориться. «Матч ТВ» не хотел платить вознаграждения за показ матчей Лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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