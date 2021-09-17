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Стало известно, сколько заплатит «Матч ТВ» за телеправа Лиги ВТБ

11:39
Единая Лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве. Фото Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве. Фото Единая Лига ВТБ

Единая Лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что сумма контракта на сезон-2020/21 составила 40 миллионов рублей.

— Можно сказать, что «Матч ТВ» подвинулся, — сказал журналистам Сергей Иванов. — Раньше они не платили нам за телеправа. Думаю, что в будущем эта сумма должна увеличиться.

В середине августа проходила информация, что стороны могут не договориться. «Матч ТВ» не хотел платить вознаграждения за показ матчей Лиги ВТБ.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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