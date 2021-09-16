Единая лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве

Как стало известно «СЭ», предстоящий сезон-2021/22 Единой лиги ВТБ будет показан в полном объеме на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ», а также на тематических каналах холдинга.

В середине августа проходила информация, что стороны могут не договориться. Лига хотела получить вознаграждение за показ своих матчей.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов говорил, что «Матч ТВ» бесплатно получает права на показ турнира, но самостоятельно организует трансляции.