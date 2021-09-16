Единая лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве
Как стало известно «СЭ», предстоящий сезон-2021/22 Единой лиги ВТБ будет показан в полном объеме на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ», а также на тематических каналах холдинга.
В середине августа проходила информация, что стороны могут не договориться. Лига хотела получить вознаграждение за показ своих матчей.
Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов говорил, что «Матч ТВ» бесплатно получает права на показ турнира, но самостоятельно организует трансляции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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