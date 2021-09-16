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Единая лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве

16:43
Баскетбол остается на «Матч ТВ». Фото Единая Лига ВТБ
Баскетбол остается на «Матч ТВ». Фото Единая Лига ВТБ

Как стало известно «СЭ», предстоящий сезон-2021/22 Единой лиги ВТБ будет показан в полном объеме на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ», а также на тематических каналах холдинга.

В середине августа проходила информация, что стороны могут не договориться. Лига хотела получить вознаграждение за показ своих матчей.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов говорил, что «Матч ТВ» бесплатно получает права на показ турнира, но самостоятельно организует трансляции.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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