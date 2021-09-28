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В ЦСКА заявили об отсутствии договоренностей со сборной Греции по поводу работы Итудиса

17:14
Димитрис Итудис. Фото БК ЦСКА.
Димитрис Итудис. Фото БК ЦСКА.
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что никаких договоренностей между московским клубом и сборной Греции о работе главного тренера армейцев Димитриса Итудиса в национальной команде не существует.

«К сожалению, не владею греческим языком, поэтому знаком с изложением новостей про сборную Греции только в русском переводе отечественных СМИ, — сказал Ватутин ТАСС. — Исходя из прочитанного, совершенно не нахожу синонимического сходства сочетаний слов «выбор тренера — соглашение с тренером — согласие ЦСКА на совмещение». На данный момент никаких договоренностей с нашим клубом о работе Димитриса в сборной Греции не существует».

Во вторник президент Греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос на пресс-конференции объявил, что надеется договориться с ЦСКА по поводу работы Итудиса в сборной. Лиолиос выразил желание, чтобы специалист возглавил сборную Греции на Евробаскете 2022 года.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Под его руководством московский клуб дважды выиграл Евролигу и шесть раз стал победителем Единой лиги ВТБ.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет с 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12526443

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Иван Шитик все материалы автора

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