Итудис станет новым главным тренером сборной Греции. Он продолжит работу с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис станет новым главным тренером сборной Греции, сообщает греческий журналист Вангелис Иоанну.
Греки под руководством Рика Питино не прошли отбор на Олимпиаду-2020 в Токио. После этого Питино ушел в отставку.
Отмечается, что в подписании контракта с Итудисом заинтересован новый президент ФБГ Вангелис Лиолиос. При этом специалист продолжит работать с ЦСКА.
Итудис возглавляет московский клуб с 2014 года. Специалист дважды выиграл с клубом Евролигу и шесть раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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