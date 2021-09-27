Итудис станет новым главным тренером сборной Греции. Он продолжит работу с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис станет новым главным тренером сборной Греции, сообщает греческий журналист Вангелис Иоанну.

Греки под руководством Рика Питино не прошли отбор на Олимпиаду-2020 в Токио. После этого Питино ушел в отставку.

Отмечается, что в подписании контракта с Итудисом заинтересован новый президент ФБГ Вангелис Лиолиос. При этом специалист продолжит работать с ЦСКА.

Итудис возглавляет московский клуб с 2014 года. Специалист дважды выиграл с клубом Евролигу и шесть раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.