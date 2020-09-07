Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание американского защитника Эррика Макколлума.

«У МакКоллума большой опыт, он очень здорово играл и в «Анадолу Эфесе», и в УНИКСе. Нам же очень нужен разыгрывающий, игрока на эту позицию мы искали все лето и в итоге остановили свой выбор на Эррике. Он хорошо знает Единую Лигу ВТБ и Евролигу. Универсальный игрок, может и сам забить, и пас отдать. Думаю, с новыми партнерами по команде он покажет свой максимум», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Макколлум выступал за УНИКС и принял участие в 16 матчах Кубка Европы (14 — в старте), его средние показатели: 17,1 очка, 3,9 передачи, 3.1 подбора и 1.1 перехвата. В Единой Лиге ВТБ Макколлум в среднем набирал 19,9 очка, а также делал 3,6 передачи, 2,9 подбора и 1,2 перехвата.