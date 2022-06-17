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Сегодня, 17:03

УНИКС подписал контракт с 19-летним российским защитником

Иван Шитик
Корреспондент
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Баскетбольный клуб УНИКС и 19-летний российский защитник Сергей Полстянов заключили соглашение. Договор рассчитан на три года, сообщает сайт казанцев.

В минувшем сезоне Полстянов в составе УНИКСа-2 стал одним из лучших снайперов Единой молодежной лиги ВТБ. В 50 матчах за казанскую «молодежку» средние показатели защитника составили 16,1 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи.

Полстянов трижды входил в символические пятерки чемпионата по итогам месяца и завершил сезон в пятерке самых результативных игроков Единой молодежной лиги ВТБ.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uniks-podpisal-kontrakt-s-sergeem-polstyanovym
БК УНИКС
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