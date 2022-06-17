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Сегодня, 15:55

Дражен Анзулович остался на посту главного тренера «Енисея»

Иван Шитик
Корреспондент
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Баскетбольный клуб «Енисей» и главный тренер Дражен Анзулович продолжат сотрудничество в сезоне-2022/23, сообщает сайт команды.

«Я рад, что мы продолжим сотрудничество в следующем сезоне. У меня только положительные эмоции от работы в клубе за эти три года. Я стараюсь дать команде, каждому игроку, с которым работаю, руководству клуба, болельщикам, и всему красноярскому краю все самое лучшее. Конечно, с такими же настроем готовимся и к следующему сезону — будем статься сделать счастливыми наших болельщиков, которые поддерживают нас в каждой игре, и добиться как можно больше побед в следующем сезоне», — заявил Анзулович.

В минувшем сезоне красноярские баскетболисты под руководством Анзуловича заняли седьмое место в регулярке Единой лиги ВТБ. В 1/4 серии плей-офф проиграли будущему чемпиону питерскому «Зениту» (0-3).

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5551
БК Енисей
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