«Парма» обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС дома проиграл «Парме» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:89.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий гостей Айзея Риз, набравший 20 очков. У казанцев 19 очков на счету Луи Лабери.

УНИКС проиграл второй матч подряд и занимает первое место в группе А. «Парма» находится на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

УНИКС (Казань) — «Парма-Пари» (Пермь) — 86:89 (25:21, 31:28, 13:16, 17:24)

30 марта. Казань. «Баскет-Холл».