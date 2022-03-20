УНИКС объявил о переходе Лазарева

Как ранее сообщал «СЭ», российский центровой Иван Лазарев стал игроком УНИКСа. Казанский клуб подписал контракт до конца сезона-2021/22 с 31-летним центровым, сообщает сайт УНИКСа.

«Очень рад присоединиться к УНИКСу — команде, обладающей колоритом, а также близкими мне стилем и характером. Казанский клуб ставит перед собой амбициозные задачи на сезон и традиционно выступает на самом высоком уровне. Я тепло отношусь к столице Татарстана, где у меня много друзей и знакомых. Благодарю тренерский штаб и руководство клуба за доверие. Надеюсь, вместе мы добьемся максимального результата», — сказал баскетболист.

В марте этого года чемпион Евролиги и двукратный победитель Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА пополнил ряды московской МБА. В 3 матчах суперлиги текущего сезона центровой в среднем набирал 15,7 очка и делал 5,7 подбора за 21 минуту игрового времени.