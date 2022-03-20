«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск»

«Цмоки-Минск» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Елиной лиги ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 104:79.

Эта победа позволила «Локомотиву» подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Теперь у команды 7 побед при 6 поражениях.

«Цмоки-Минск» расположился на 10-й строчке — 3 победы, 11 поражений.

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«Цмоки-Минск» (Минск) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 79:104 (17:24, 24:24, 22:30, 16:26)