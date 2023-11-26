УНИКС дома одержал победу над МБА

УНИКС дома одержал победу над МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:78.

Больше всего очков в этой встрече набрал атакующий защитник казанской команды Дмитрий Кулагин — 17.

УНИКС одержал 9 побед в 12 матчах текущего сезона и занимает второе место в турнирной таблице. МБА с 5 победами в 13 играх идет на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — МБА (Москва) — 84:78 (23:20, 18:28, 20:11, 23:19)

26 ноября. Казань. «Баскет-Холл».

«Автодор» (Саратов) — «Парма-Пари» (Пермь) — 89:93 (18:26, 25:23, 28:23, 18:21)

Саратов. «ДС Кристалл».