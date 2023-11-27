«Астана» обыграла «Самару», «Уралмаш» в концовке вырвал победу у «Енисея»
«Самара» в гостях уступила «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 66:83.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник казахстанской команды Карвел Андерсон, набравший 28 очков, лучший в составе самарцев — форвард Далтон Хэйден — 12 очков.
«Самара» занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Астана» находится на 9-й строчке.
В параллельном матче «Уралмаш» дома победил «Енисей» — 76:73.
19 очков на счету разыгрывающего гостей Мартина Джеремайи, У хозяев Нэльсон Тайрелл набрал 17 очков.
«Енисей» занимает 5-е место в турнирной таблице, «Уралмаш» — на 8-й позиции.
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