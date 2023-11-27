«Астана» обыграла «Самару», «Уралмаш» в концовке вырвал победу у «Енисея»

Читать «СЭ» в

«Самара» в гостях уступила «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 66:83.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник казахстанской команды Карвел Андерсон, набравший 28 очков, лучший в составе самарцев — форвард Далтон Хэйден — 12 очков.

«Самара» занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Астана» находится на 9-й строчке.

В параллельном матче «Уралмаш» дома победил «Енисей» — 76:73.

19 очков на счету разыгрывающего гостей Мартина Джеремайи, У хозяев Нэльсон Тайрелл набрал 17 очков.

«Енисей» занимает 5-е место в турнирной таблице, «Уралмаш» — на 8-й позиции.