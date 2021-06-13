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УНИКС готов повысить зарплату главному тренеру Прифтису

18:01
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«Панатинаикос» заинтересован в подписании контракта с главным тренером УНИКСа Димитрисом Прифтисом. Однако переход усложняют условия действующего соглашения грека с казанским клубом, сообщает Eurohoops.

Контракт Прифтиса предусматривает двустороннюю опцию (команды и тренера), которая может быть активирована нынешним летом. При этом для осуществления перехода новому клубу 52-летнего специалиста придется заплатить солидную компенсацию.

В данный момент УНИКС ведет работу по сохранению Прифтиса — клуб хочет увеличить зарплату тренеру, который вывел казанцев в финал Еврокубка и обеспечил участие в Евролиге в следующем сезоне.

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Иван Шитик все материалы автора
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