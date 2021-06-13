УНИКС готов повысить зарплату главному тренеру Прифтису
«Панатинаикос» заинтересован в подписании контракта с главным тренером УНИКСа Димитрисом Прифтисом. Однако переход усложняют условия действующего соглашения грека с казанским клубом, сообщает Eurohoops.
Контракт Прифтиса предусматривает двустороннюю опцию (команды и тренера), которая может быть активирована нынешним летом. При этом для осуществления перехода новому клубу 52-летнего специалиста придется заплатить солидную компенсацию.
В данный момент УНИКС ведет работу по сохранению Прифтиса — клуб хочет увеличить зарплату тренеру, который вывел казанцев в финал Еврокубка и обеспечил участие в Евролиге в следующем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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