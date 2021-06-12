«Зенит» расстался с Остином Холлинзом
«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Остина Холлинза.
«Без преувеличения самый скромный, душевный, отзывчивый и ответственный— это Остин Холлинз. Он не только филигранно забрасывает трехочковые на паркете, но и за паркетом близок к искусству — читает книги и пишет стихи.
Его полеты к кольцу — отдельная история, которая запечатлена на сотнях кадров и клипов. За эти два сезона Петербург стал для Остина вторым домом, а болельщики «Зенита» настоящей семьей.
Спасибо за все, Остин! Впереди тебя ждет множество невероятных свершений. Знай, что ты навсегда останешься в сердцах петербургских болельщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Холлинз набирал за «Зенит» 10,2 очка, 2,0 подбора, 1,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за встречу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/12/ostin-spasibo-za-dva-chudesnykh-goda/
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