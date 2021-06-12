«Зенит» расстался с Остином Холлинзом

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Остина Холлинза.

«Без преувеличения самый скромный, душевный, отзывчивый и ответственный— это Остин Холлинз. Он не только филигранно забрасывает трехочковые на паркете, но и за паркетом близок к искусству — читает книги и пишет стихи.

Его полеты к кольцу — отдельная история, которая запечатлена на сотнях кадров и клипов. За эти два сезона Петербург стал для Остина вторым домом, а болельщики «Зенита» настоящей семьей.

Спасибо за все, Остин! Впереди тебя ждет множество невероятных свершений. Знай, что ты навсегда останешься в сердцах петербургских болельщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Холлинз набирал за «Зенит» 10,2 очка, 2,0 подбора, 1,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за встречу.