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«Зенит» расстался с Остином Холлинзом

22:31
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«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Остина Холлинза.

«Без преувеличения самый скромный, душевный, отзывчивый и ответственный— это Остин Холлинз. Он не только филигранно забрасывает трехочковые на паркете, но и за паркетом близок к искусству — читает книги и пишет стихи.

Его полеты к кольцу — отдельная история, которая запечатлена на сотнях кадров и клипов. За эти два сезона Петербург стал для Остина вторым домом, а болельщики «Зенита» настоящей семьей.

Спасибо за все, Остин! Впереди тебя ждет множество невероятных свершений. Знай, что ты навсегда останешься в сердцах петербургских болельщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Холлинз набирал за «Зенит» 10,2 очка, 2,0 подбора, 1,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за встречу.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/12/ostin-spasibo-za-dva-chudesnykh-goda/

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Иван Шитик все материалы автора
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