Турецкий клуб претендует на защитника ЦСКА
«Анадолу Эфес» заинтересован в подписании защитника ЦСКА Даррана Хиллиарда, сообщает инсайдер Неманя Жорич в Twitter.
28-летний американский игрок вряд ли останется в составе армейского клуба на следующий сезон.
Также на Хиллиарда претендует «Олимпиакос». Греческий клуб считает приоритетным подписание в межсезонье защитника.
28-летний Хиллиард провел 37 матчей за ЦСКА в сезоне Евролиги-20/21, он набирал 8,7 очка, делал 2 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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