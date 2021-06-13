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Турецкий клуб претендует на защитника ЦСКА

18:12
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«Анадолу Эфес» заинтересован в подписании защитника ЦСКА Даррана Хиллиарда, сообщает инсайдер Неманя Жорич в Twitter.

28-летний американский игрок вряд ли останется в составе армейского клуба на следующий сезон.

Также на Хиллиарда претендует «Олимпиакос». Греческий клуб считает приоритетным подписание в межсезонье защитника.

28-летний Хиллиард провел 37 матчей за ЦСКА в сезоне Евролиги-20/21, он набирал 8,7 очка, делал 2 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.

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Иван Шитик все материалы автора
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