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Сегодня, 21:20

ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА на выезде одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ — 79:66.

ЦСКА после 12 матчей лидирует в Единой лиге ВТБ. УНИКС идет вторым после 11 игр.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Амат М'Бай — 17 очков, 6 подборов и 3 голевые передачи. Лучшим у хозяев стал Ненад Димитриевич (16 очков, 1 подбор, 10 ассистов).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 66:79 (21:23, 9:18, 18:20, 18:18)

23 ноября. Казань. «Баскет-Холл».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
1
2
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