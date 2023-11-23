ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

ЦСКА на выезде одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ — 79:66.

ЦСКА после 12 матчей лидирует в Единой лиге ВТБ. УНИКС идет вторым после 11 игр.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Амат М'Бай — 17 очков, 6 подборов и 3 голевые передачи. Лучшим у хозяев стал Ненад Димитриевич (16 очков, 1 подбор, 10 ассистов).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 66:79 (21:23, 9:18, 18:20, 18:18)

23 ноября. Казань. «Баскет-Холл».