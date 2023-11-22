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Сегодня, 21:45

«Минск» проиграл «Автодору», «Локомотив-Кубань» обыграл «Руну» в Единой лиге ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В одной встрече «Минск» дома проиграл «Автодору» со счетом 76:91. По 29 очков в игре набрали атакующий защитник хозяев Григорий Мотовилов и центровой гостей Рэйшон Хэммондс.

«Минск» проиграл все 12 матчей сезона и занимает последнее, 14-е, место в турнирной таблице. «Автодор» находится на 12-й строчке.

В другом матче «Локомотив-Кубань» дома победил «Руну» — 96:76. По 17 очков на счету атакующего защитника хозяев Джейлена Бэрфорда и разыгрывающего защитника гостей Никола Ивановича.

«Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице, «Руна» — седьмая.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Минск» — «Автодор» (Саратов) — 76:91 (27:21, 16:21, 23:24, 10:25)

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Руна» (Москва) — 96:76 (22:19, 24:14, 28:23, 22:20)

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Автодор
БК Минск
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