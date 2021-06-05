ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 85:77 в пользу армейцев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Уилл Клайберн, в активе которого 19 очков. У УНИКСа по 15 очков набрали Окаро Уайт, Джон Браун и Джон Холланд.
ЦСКА повел в серии до трех побед — 1-0. Второй матч противостояния состоится 7 июня в Казани.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Финал
УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 77:85 (19:18, 16:28, 15:23, 27:16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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