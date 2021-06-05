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ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

21:35
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ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 85:77 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Уилл Клайберн, в активе которого 19 очков. У УНИКСа по 15 очков набрали Окаро Уайт, Джон Браун и Джон Холланд.

ЦСКА повел в серии до трех побед — 1-0. Второй матч противостояния состоится 7 июня в Казани.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 77:85 (19:18, 16:28, 15:23, 27:16)

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