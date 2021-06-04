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Прифтис рассказал о трудностях УНИКСа в подготовке к серии против ЦСКА

22:05
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Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ против ЦСКА, которая стартует 5 июня.

«Мы провели большое количество времени без матчей, из-за чего было непросто держать себя в игровом тонусе перед решающим этапом сезона. Игры против ЦСКА всегда энергозатратные, потому что это качественная команда. Армейцы читают игру, наказывают за любую ошибку, к тому же это ментально сильная команда. У нас тоже есть собственный стиль, и мы постараемся показать лучшее, на что способны. Конечно, мы должны играть на максимуме энергии и концентрации», — цитирует Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В полуфинале плей-офф ЦСКА обыграл «Зенит» (3-1), а УНИКС разгромил «Локомотив-Кубань» (3-0).

Москвичи дважды в текущем сезоне обыграли казанцев в регулярном чемпионате.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/final-uniks-tsska/

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