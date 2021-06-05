Ухов прокомментировал победу над УНИКСом в первом матче финала Лиги ВТБ
Защитник ЦСКА Иван Ухов прокомментировал победу своей команды на УНИКСом в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (85:77). Ухов стал одним из лучших игроков стартовой игры в Казани, набрав 17 очков.
«Сегодня мы играли три четверти в свой баскетбол, но упустили фокус в концовке, — отметил журналистам Ухов. — УНИКС сделал рывок, вернулся в игру, но мы сдержали натиск и довели игру до победы. Серия началась, много борьбы и много игр впереди.
Обидно было проиграть в «Финале четырех» Евролиги в Кельне, теперь это большая мотивация для нас взять титул в Лиге ВТБ. Все настроены, мотивированы. Не знал, что установил свой рекорд по количеству очков в плей-офф. Партнеры находили меня здорово, спасибо им».
Второй матч серии состоится в понедельник — 7 июня.
(Тимур Ганеев)
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