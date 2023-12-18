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Сегодня, 13:15

Умер президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов

Виктория Кравченко
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Владимир Родионов.
Фото БК «Автодор»

На 77-м году жизни скончался президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов, информирует пресс-служба клуба.

В последнее время он проходил лечение после продолжительной болезни.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех, чья жизнь связана с баскетболом», — написали в министерстве регионального спорта.

Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги «А», четыре раза становился серебряным призером и дважды бронзовым призером чемпионатов России, а также на протяжении 17 сезонов представлял Саратовскую область и страну в европейских клубных турнирах, в том числе Евролиге.

За вклад в популяризацию и развитие баскетбола в России Родионова удостоили многочисленных наград. В феврале этого года его имя внесли в Зал Славы Единой Лиги ВТБ.

«Автодор» с 6 победами в 17 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Матчи «Уралмаш» — УНИКС 18 декабря и «Енисей» — «Автодор» 19 декабря начнутся с минуты молчания в память о Родионове.

БК Автодор
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