«Автодор» выразил соболезнования родным и близким Владимира Родионова

«Автодор» опубликовал сообщение по поводу президента команды Владимира Родионова, который умер сегодня, 18 декабря.

Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным и близким президента саратовского клуба.

Матчи «Уралмаш» — УНИКС 18 декабря и «Енисей» — «Автодор» 19 декабря начнутся с минуты молчания.

Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года. Вместе с ним клуб дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги «А», четыре раза становился серебряным призером и дважды бронзовым призером чемпионатов России, а также на протяжении 17 сезонов представлял Саратовскую область и страну в европейских клубных турнирах, в том числе Евролиге.

За вклад в популяризацию и развитие баскетбола в России Родионова удостоили многочисленных наград. В феврале этого года его имя внесли в Зал Славы Единой Лиги ВТБ.