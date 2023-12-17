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Сегодня, 18:51

«Зенит» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» на выезде одержал победу над МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:48.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сине-бело-голубых Винс Хантер, набравший 17 очков. Лучшим у хозяев стал Александр Хоменко (10 очков и 2 подбора).

«Зенит» занимает третье место в Единой лиге ВТБ. МБА идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 48:93 (18:21, 14:19, 6:25, 10:28)

Баскетбол
БК Зенит
БК МБА
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